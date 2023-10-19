Karabük'te Silahlı Saldırı: 1 Kişi Yaralandı

Karabük'te meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi Köprübaşı taksi durağı önünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında Emirhan A., O.T. isimli taksiciyi tabancayla bacağından vurdu. Diğer meslektaşları tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan O.T.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Emirhan A. asayiş ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına aldı. - KARABÜK