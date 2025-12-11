Seyir halindeki hafif ticari araç alev topuna döndü

Karabük'ün Yenice ilçesinde seyir halindeyken alev alan hafif ticari araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Yortan beldesinin Gazameller Mahalesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Rukiye Öztürk'e ait hafif ticari araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Öztürk ve eşi araçtan son anda kurtulurken alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK