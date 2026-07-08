Polisten kaçmanın faturası yarım milyona patladı

Karabük'te polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 492 bin 719 lira ceza kesilirken aracı ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları denetim çerçevesinde 06 EJL 836 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü ekipleri peşine taktı. Ekiplerin takibi sonucu 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 121. Sokak'ta yakalanan sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplamda 492 bin 719 lira para cezası kesildi.

Öte yandan, 06 EJL 836 plakalı araç 60 gün süreyle yediemin otoparkına çekildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı