Karabük'te park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Karabük'ün Şirinevler Mahallesi'nde park halindeki 78 AY 811 plakalı otomobilde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil hasar gördü, alevler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'te park halindeki bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Şirinevler Mahallesi'nde park halindeki 78 AY 811 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde hasar oluştu. Aracın alevlere teslim olduğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı