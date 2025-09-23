Karabük'te Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza Karabük - Yenice kara yolu Yassıkaya Tüneli mevkiinde meydana geldi. Tolga İ. idaresindeki 67 TM 190 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü ile yolcu olarak bulunan Selma İ. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK