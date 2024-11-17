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Karabük'te Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Karabük'te Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Eskipazar ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin kanala düşüp duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde otomobilin kanala düşüp duvara çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Eskipazar ilçesi Bayındır köyü D-755 karayolu Söğütlü Çeşme mevkiinde meydana geldi. Tufan Palabıyık (75) yönetimindeki 34 YA 8603 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki kanala düşerek duvara çarptı. Kazada sürücü ile Halime (72), Yıldız (75) ve Hüseyin Palabıyık (77) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralılardan 2'sinin de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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