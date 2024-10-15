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Karabük'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı

Karabük'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Yaralı
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Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Safranbolu-Eflani karayolu Örencik köyü mevkiinde geldi. Nevzat E. (61) idaresindeki 37 HB 295 plakalı otomobil, Kadir A. (55) idaresindeki 37 RA 638 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücüler ile Cemile Ç. (68) Zübeyde E. (58) ve Keziban A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar ekipler tarafından çıkarılırken sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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