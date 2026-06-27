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Otomobilin çarptığı ayı yaralandı

Otomobilin çarptığı ayı yaralandı
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Karabük-Eskipazar kara yolu Cildikısık Tüneli girişinde bir otomobilin yola çıkan ayıya çarpması sonucu ayı yaralandı. Yaralı ayı sürünerek tünelin ortasına ilerlerken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri müdahale için çalışma başlattı.

Karabük'te tünel girişinde otomobilin çarptığı ayı yaralandı.

Kaza, Karabük-Eskipazar kara yolu Cildikısık Tüneli girişinde meydana geldi. Eskipazar istikametine seyir halinde olan Nurettin K. idaresindeki 48 AG 818 plakalı otomobil, yola çıkan ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan ayı, sürünerek tünelin ortasına kadar ilerledi. Olay nedeniyle kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralı ayı, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Maddi hasarın oluştuğu kazanın ardından, ihbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaralı ayıya müdahale etmek üzere çalışma başlattığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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