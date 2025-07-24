Karabük'te Orman Yangını Yeniden Alevlendi

Karabük'te Orman Yangını Yeniden Alevlendi
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Karabük'te yaklaşık 29 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Yangın söndürme uçakları ve helikopterlerin de katıldığı müdahaleler devam ederken, yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcanıyor.

Karabük'te yaklaşık 29 saattir kontrol altına alınmaya çalışılan orman yangını rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

Karabük'te etkili olan orman yangınına karadan yapılan müdahalelere yangın söndürme uçakları ve helikopterlerle destek veriliyor. Karabük-Ovacık kara yolu Tepealtı mevkiinde rüzgarın etkisiyle alevler yeniden yükseldi. Yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için yoğun bir çaba harcanırken, bölgedeki bazı köylüler tedbir amacıyla boşaltıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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