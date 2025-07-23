Karabük'te Orman Yangını: Çavuşlar ve Köprübaşı Mahalleleri Tahliye Edildi

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Yangının çıkış noktası dron ile havadan görüntülenirken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle Çavuşlar merkez ve Köprübaşı mahalleleri tahliye edildi.

Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyünde çıkan yangına karadan ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterlerle havadan müdahale sürerken, çevre illerden destek ekip talep edildi. Alevlerin karayolunu aşarak karşı bölgeye sıçradığı bildirildi. Yangın, arazi yapısı ve rüzgarın sık yön değiştirmesi nedeniyle ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor. Havadan çekilen görüntülerde yoğun duman tabakası ve genişleyen yangın hattı dikkat çekerken, Çavuşlar merkez ve Köprübaşı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye edildi.

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ile AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin sahadaki incelemeleri devam ediyor. - KARABÜK