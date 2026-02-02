Haberler

Karabük'te müştemilat yangını: 2 köpek yavrusu telef oldu

Karabük'te Cemaller köyünde meydana gelen yangında, bir müştemilat tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve içeride bulunan 2 köpek yavrusu telef oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Karabük'te çıkan yangında alevlere teslim olan müştemilat kullanılamaz hale gelirken, 2 köpek yavrusu telef oldu.

Olay, merkeze bağlı Cemaller köyünde meydana geldi. Sinan Saygun'a ait müştemilatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler müştemilatın tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında müştemilat tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan 2 köpek yavrusu telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

