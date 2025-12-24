Haberler

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Karabük'te kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Sürücü Batuhan K., başını kaldırıma çarparak ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği bildiriliyor.

Karabük'te kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Balıklarkayası Kavşağı'nda meydana geldi. Batuhan K. yönetimindeki 06 FKM 068 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada başını kaldırıma çarpan sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralı, önce yakındaki özel hastaneye sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda astsubay çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. - KARABÜK

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

