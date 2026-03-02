Haberler

Kamyonetin açık kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Karabük'te park halindeki kamyonetin sürücüsünün açtığı kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Menderes Caddesi'nde meydana geldi. Enes T. (23) idaresindeki 78 SU 742 plakalı motosiklet, ikinci sırada park halinde bulunan Orhan Ü. (38) yönetimindeki 34 AU 078 plakalı kamyonetin açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletli yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı genç ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

