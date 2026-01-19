Haberler

Akran zorbalığı sokağa taştı: Esnaf genci darp edilmekten kurtardı

Akran zorbalığı sokağa taştı: Esnaf genci darp edilmekten kurtardı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te bir grup gencin akran zorbalığı yaptığı bir olayda, bir esnaf duruma müdahale ederek genci korudu. Olayda esnafın cesareti, akran zorbalığına dikkat çekti.

Karabük'te liseli gençler arasında çıkan kavgada, bir gencin darp edilmekten kurtarılması duyarlı bir esnafın müdahalesiyle mümkün oldu.

Son günlerde kamuoyunda sıkça gündeme gelen akran zorbalığına bir örnek de Karabük'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergenekon Mahallesi'nde bir grup genç, akranları olan bir gence saldırdı. Yere düşürülen gence yönelik darp girişimi devam ederken, mahallede kadın kuaförlüğü yapan bir esnaf duruma müdahale etti. Kararlı bir şekilde tarafların arasına giren esnaf, saldırgan grubu dağıtarak kavgayı sonlandırdı.

O anlar, olayın yaşandığı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, son dönemde özellikle gençler arasında artış gösteren akran zorbalığının sokaklara kadar indiği görülürken, esnafın hiç tereddüt etmeden genci koruması dikkat çekti. Müdahale sayesinde daha ciddi bir yaralanmanın önüne geçildi.

Mahalle sakinleri, akran zorbalığına karşı örnek bir duruş sergileyen esnafa teşekkür ederken, benzer olayların yaşanmaması için aileler ve yetkililerden daha fazla duyarlılık beklediklerini dile getirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Emeklinin beklediği kulis! 'Duyum aldım' deyip tarih bile verdi

Emeklinin beklediği kulis! "Duyum aldım" deyip tarih bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Zorunlu oluyor, tüm risk ortadan kalkacak
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Tapuda yeni dönem! 1 Mayıs'ta zorunlu oluyor

Tapuda yeni dönem! Zorunlu oluyor, tüm risk ortadan kalkacak
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail'e skandal çağrı
Devlet tüm imkanlarını seferber etti, kayıp adliye çalışanı 20 saattir aranıyor

'Ava gidiyorum' demişti! Kayıp adliye çalışanı 20 saattir aranıyor