Karabük'te Kullanılmayan Apartmanda Yangın Çıktı
Kayabaşı Mahallesi'nde kullanılmayan üç katlı bir apartmanın girişindeki çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'te kullanılmayan bir apartmanın girişindeki çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Olay, Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kullanılmayan üç katlı bir apartmanın girişinde bulunan çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa