Karabük'te Kullanılmayan Apartmanda Yangın Çıktı

Karabük'te kullanılmayan bir apartmanın girişindeki çöplerin tutuşması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Olay, Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Kullanılmayan üç katlı bir apartmanın girişinde bulunan çöplerin tutuşması sonucu yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK