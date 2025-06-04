Karabük'te Köpeklerin Telef Edilmesi Üzerine Jandarma Soruşturma Başlattı

Karabük'te Köpeklerin Telef Edilmesi Üzerine Jandarma Soruşturma Başlattı
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Karabük'ün Başköy köyünde son iki günde iki köpeğin telef edilmesi üzerine jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Olayla ilgili şüpheli kişi veya kişiler araştırılıyor.

Karabük'te son iki gündür köpeklerin kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce telef edilmesi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Olay, merkeze bağlı Başköy köyünde meydana geldi. Köy sakinleri iki gün içinde farklı saatlerde iki köpeğin telef edilmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, farklı noktalarda ölü halde bulunan köpeklerle ilgili çalışma başlattı. Şüpheli kişi veya kişilerin bulunması için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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