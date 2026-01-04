Haberler

Devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı

Devrilen otomobilde 1 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karabük'te sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu bir yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice Caddesi üzerinde meydana geldi. F.P. yönetimindeki 78 ABL 603 plakalı otomobil, Cuma Pazarı Kavşağı istikametinden Soğuksu KYK yönüne seyir halindeyken, Soğuksu 1. Etap TOKİ mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki bordür taşlarına çarptıktan sonra devrilerek bir süre tavanı üzerinde sürüklendi ve yan yatarak durabildi.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Ö.F. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Delcy Rodriguez'i geçici Devlet Başkanı olarak görevlendirdi

Maduro'nun yerine geçecek isim belli oldu
Konutunu satacaklar dikkat! Artık e-Devlet'ten doğrulama gerekecek

Konut satacaklar dikkat! Yeni dönem 1 Şubat'ta başlıyor
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

Maduro New York'ta! Uçaktan indirilme şekli tarihe geçecek
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında

Muştalarla döverek kör ettiler, 1,5 ayda tahliye oldular
Zonguldak'ta pes dedirten olay; 'Bana çarptı' deyip kardan adamı dövdüler

"Bize çarptı" deyip kardan adamı dövüp, başını kopardılar
Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj

Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj verdi