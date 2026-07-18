Bariyerlere çarpıp devrilen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Karabük'te kontrolden çıkan kamyonetin bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.45 sıralarında Karabük-Bartın kara yolu Aşağı Danaköy köyü mevkisinde meydana geldi. U.Ç. idaresindeki 48 BAB 309 plakalı kamyonet, Karabük istikametinden Bartın yönüne seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjde bulunan su kanalına girdi. Bariyerlere sürtünen araç, savrularak yolun sol şeridine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü U.Ç., sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yapılan kontrollerde sürücünün yeterli sınıf sürücü belgesine sahip olduğu ve alkollü olmadığı tespit edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı