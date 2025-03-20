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Karabük'te KOAH Hastasının Oksijen Tüpü Çalındı

Karabük'te KOAH Hastasının Oksijen Tüpü Çalındı
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Karabük'te KOAH hastası için gerekli olan oksijen tüpü, hastanın oğlu tarafından apartmanın önünde bırakıldığı sırada çalındı. Olayın güvenlik kameraları tarafından kaydedilmesiyle birlikte, polis hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Karabük'te KOAH hastasının tedavisi için kullanılan oksijen tüpünün çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. KOAH hastası Şükrü K.'nın oğlu, babasının tedavisi için kullandığı oksijen tüpünü dolum yaptırdıktan sonra aracına koymak için apartmanın önüne bıraktı. Döndüğünde oksijen tüpünü yerinde bulamayan vatandaş apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, geri geri gelen hafif ticari aracın sürücüsünün gözüne kestirdiği oksijen tüpünü alıp aracına koyduktan sonra uzaklaştığı anlar yer aldı. Polis, hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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