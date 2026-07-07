Feci kazaların yaşandığı kavşakta kırmızı ışık ihlali kamerada

Karabük'te feci kazaların yaşandığı kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin plakasına 5 bin TL trafik cezası kesildi.

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi.

Kırmızı ışıkta bekleyen motosiklet sürücüsünün kask kamerasına, ışıkların kendisi için yeşile dönmesine rağmen Karabük istikametine seyir halindeki bir otomobilin kırmızı ışık ihlali yaparak kavşaktan geçtiği an yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameraları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını inceleyerek aracın plakasını tespit etti.

Yapılan işlemlerin ardından otomobil sürücüsüne, ilgili trafik kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan aynı kavşakta geçen hafta kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralanmıştı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı