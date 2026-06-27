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Kırmızı ışıkta dehşet: Genç motosikletli 36,5 metre sürüklendi

Kırmızı ışıkta dehşet: Genç motosikletli 36,5 metre sürüklendi
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Karabük'te kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin motosiklete çarpması sonucu 19 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik ve kask kamerasına yansıdı. Otomobil sürücüsü ve 2 kişi kaçtı.

Karabük'te kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin, motosiklete çarpması sonucu 19 yaşındaki sürücünün yaklaşık 36,5 metre sürüklenerek ağır yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına ve kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün gece saat 23.40 sıralarında Karabük-Kastamonu kara yolu 100. Yıl Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük istikametine seyir halinde olan Şükrü G. idaresindeki 78 AC 813 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaparak 100. Yıl Mahallesi istikametine dönüş yapan Mısır uyruklu Samir Mujadadi (19) yönetimindeki 78 MA 0860 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 36,5 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mujadadi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Şükrü G. ile araçta bulunan 2 kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası ile başka bir motor sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobilin kavşağa hızlıca girdiği, bu sırada dönüş yapan motosiklete büyük bir hızla çarptığı ve çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklendiği anlar yer aldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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