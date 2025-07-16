Karabük'te Kenevir Operasyonu: 14 Kök Ele Geçirildi

Karabük'te Kenevir Operasyonu: 14 Kök Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eflani ve Safranbolu ilçelerinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda toplam 14 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'ün Eflani ve Safranbolu ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir şüpheliye ait Eflani ve Safranbolu'daki iki ayrı ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti

Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var

Alevler iki ilde köyleri tehdit ediyor! Hastaneye kaldırılanlar var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.