Karabük'te Kenevir Operasyonu: 14 Kök Ele Geçirildi

Karabük'ün Eflani ve Safranbolu ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Safranbolu Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir şüpheliye ait Eflani ve Safranbolu'daki iki ayrı ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda toplam 14 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK