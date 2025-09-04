Haberler

Karabük'te Kaza: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, Araçlar Alev Aldı
Karabük'ün Eflani ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kafaya kafaya çarpışan iki otomobilde 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya ait alev alan araçların görüntüleri cep telefonuyla kaydedildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada kafaya kafaya çarpışan iki otomobilin alev aldığı anlar cep telefonuna yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eflani-Daday karayolu Kahya köyü kababayır geçidi mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada araçlar kısa süre sonra alev aldı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si çocuk 5 kişi de yaralandı. Kaza sonrası alev topuna dönen otomobillerin yandığı anlar ise cep telefonuna yansıdı. Cenazelerin, savcının incelemesinin ardından araç içerisinden çıkarılması bekleniyor. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KARABÜK

