Kavşakta iki otomobil çarpıştı: 4 Yaralı

Karabük'te iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kazaya denk gelen AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, yaralılara ilk müdahalede bulunarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaza, 28 Mayıs 2026 günü saat 11.45 sıralarında Eflani Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Ç. idaresindeki 34 NIG 636 plakalı otomobil, Karabük istikametinden Bartın yönüne seyir halindeyken kavşağa geldiği sırada, Eflani ilçesi istikametinden kavşağa kontrolsüz şekilde giriş yaptığı iddia edilen M.B. yönetimindeki 37 SE 899 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 37 SE 899 plakalı araçta bulunan sürücü M.B. ile yolcular N.B., H.B. ve M.B. yaralandı.

Kaza sırasında Eflani'deki bayramlaşma programından dönen AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç'ın da olay yerinden geçtiği öğrenildi. Keskinkılıç'ın yaralılara ilk müdahalede bulunarak sağlık ekipleri gelene kadar ilgilendiği ve geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılardan M.B. ile N.B. Safranbolu Devlet Hastanesi'ne, H.B. ve M.B. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan kontrollerde her iki sürücünün de alkolsüz olduğu ve yeterli sınıf sürücü belgesine sahip bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı