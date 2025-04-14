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Karabük'te Kamyonetten Düşen Yataklar Tehlike Yarattı

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Karabük'te bir kamyonetin kasasındaki yataklardan birinin yola düşmesi ve sürüklenmesi ilginç anlara sahne oldu. Olay anı başka bir sürücü tarafından kaydedildi. Yüzde sabitlenmeyen yatağın sürüklenmesi dikkat çekti.

Karabük'te tehlikeli taşımacılık kamerada

KARABÜK - Karabük'te bir kamyonetin kasasında taşıdığı yataklardan birinin yola düşerek sürüklenmesi ilginç ve tehlikeli anlara sahne oldu. O anlar bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki kamyonetin kasasında yüklü bulunan baza ve beş yataktan biri yeterince sabitlenmediği için yola düştü. Ancak tamamen kopmayan yatak, halatla bağlı olduğu yerden sürüklenmeye devam etti.

Kaldırımda yürüyen iki vatandaş durumu fark ederek sürücüyü uyardı. Uyarılara rağmen kamyonet sürücüsünün yoluna devam etmesi dikkat çekti. Söz konusu anlar, arkadan gelen bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM BİLGİN - 3.Sayfa
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