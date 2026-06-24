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Orman yolunda şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Orman yolunda şarampole devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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Karabük'te orman yolunda kontrolden çıkan odun yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Karabük'te orman yolunda kontrolden çıkan kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Baklabostan mevkisinde meydana geldi. Aydın I. idaresindeki 78 YE 177 plakalı odun yüklü kamyon, zeminin yumuşaması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ekiplerin yardımıyla çıkartılırken ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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