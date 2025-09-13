Haberler

Karabük'te Kafa Kafaya Çarpışma: 6 Yaralı

Karabük'te Kafa Kafaya Çarpışma: 6 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı, durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Gerede kara yolu Alıcılar Beton mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 34 MYU 832 plakalı otomobil, kavşağı kaçırmasının ardından aracını döndürerek ters istikamette ilerlemeye başladı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan M.D. yönetimindeki 34 GMV 60 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada N.Ö., M.D., M.D., E.D.(12), A.D. ve M.D.(1) yaralandı.

İhbarı olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.