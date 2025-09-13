Karabük'te Kafa Kafaya Çarpışma: 6 Yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Gerede kara yolu Alıcılar Beton mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki 34 MYU 832 plakalı otomobil, kavşağı kaçırmasının ardından aracını döndürerek ters istikamette ilerlemeye başladı. Bu sırada aynı yönde seyir halinde olan M.D. yönetimindeki 34 GMV 60 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada N.Ö., M.D., M.D., E.D.(12), A.D. ve M.D.(1) yaralandı.

İhbarı olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - KARABÜK