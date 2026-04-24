Karabük'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: Jandarmadan iki ayrı darbe

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda gümrük kaçağı sigara ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 20 Nisan 2026 tarihinde Karabük merkezde gerçekleştirilen ilk operasyonda, 1 şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan adli aramada 146 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Aynı gün düzenlenen ikinci operasyonda ise 4 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 22,4 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 adet sentetik ecza ve 48,3 gram sıvı amfetamin maddesi bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Akdeniz beşik gibi! Peş peşe depremler korkuttu

Akdeniz beşik gibi! Saatler içerisinde 10 deprem oldu
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti
Telefonu karıştırınca kız arkadaşının 22 farklı erkekle mesajlaştığını öğrendi

Kız arkadaşının telefonunu kurcaladı gördüklerine inanamadı
TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Nefesler tutuldu, yarın 100 bin kişinin hayatı değişecek
Trabzon'da kaybolan gençten 12 gündür haber alınamıyor

Şehir ayakta! Herkes 12 gündür bu genci arıyor
Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti
Şanlıurfa'da festival krizi! Konserler iptal edildi, tartışmalar büyüyor

Festivale saatler kala tüm konserler iptal edildi, ortalık karıştı
Atatürk'ün 111 yıl önce yazdığı emir ortaya çıktı

Atatürk'ün 111 yıl önce yazdığı emir ortaya çıktı