Karabük'te kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonu: Jandarmadan iki ayrı darbe

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda gümrük kaçağı sigara ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Karabük İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 20 Nisan 2026 tarihinde Karabük merkezde gerçekleştirilen ilk operasyonda, 1 şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan adli aramada 146 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Aynı gün düzenlenen ikinci operasyonda ise 4 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 22,4 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 10 adet sentetik ecza ve 48,3 gram sıvı amfetamin maddesi bulundu.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - KARABÜK

