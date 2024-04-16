Karabük'te Kaçak Kazı Yapan 3 Kişi Yakalandı

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Safranbolu ilçesine bağlı Hacılanobası köyünde 3 şahsı kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Şahıslarla birlikte 1 adet el dedektörü, 2 adet dedektöre ait başlık, 6 adet dedektör çubuğu, birer adet testere ve çakı, 10 adet bakır çubuk ve 3 çift eldiven ele geçirildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - KARABÜK