Uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi
Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 598 sentetik hap ve 18 litre el yapımı alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 598 sentetik hapı ile 18 litre el yapımı alkol ele geçirildi.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3-7 Temmuz tarihleri arasında kent merkezinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 3 şüphelinin üzeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 598 sentetik hapı ile 18 litre el yapımı alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı