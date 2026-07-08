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Uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi

Uyuşturucu ve kaçak alkol operasyonunda 3 kişi adliyeye sevk edildi
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Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 598 sentetik hap ve 18 litre el yapımı alkol ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 598 sentetik hapı ile 18 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 3-7 Temmuz tarihleri arasında kent merkezinde iki ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlar kapsamında 3 şüphelinin üzeri ve ikametlerinde yapılan aramalarda 598 sentetik hapı ile 18 litre el yapımı alkol ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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