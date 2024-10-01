Karabük'te Jandarma Operasyonunda 11 Kilo Kubar Esrar Ele Geçirildi
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 11 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda bir şahıs gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde jandarma ekiplerince bir ikamete düzenlenen operasyonda 11 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Eskipazar ilçesinde bir şahsa ait ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kilo 800 gram kubar esrar ele geçirilirken şahıs gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi. - KARABÜK