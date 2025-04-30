Karabük'te Jandarma Operasyonu: 102 Sentetik Ecza Hap Ele Geçirildi
Karabük'te jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda 102 adet sentetik ecza hap ele geçirirken, gözaltına alınan 2 şahıs tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Karabük'te jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 102 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 102 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa