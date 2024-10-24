Karabük'te İzinsiz Kazı Yapan İki Kişi Yakalandı
Eskipazar ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan iki şahıs, jandarma tarafından gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler arasında jeneratör, kazma ve kova gibi ekipmanlar bulunuyor.
Karabük'ün Eskipazar ilçesinde izinsiz kazı yapan 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından izinsiz kazı yaptığı tespit edilen 2 kişi suçüstü yakalandı.
Şahıslar gözaltına alınırken, birer adet; jeneratör, kazma, kürek, dalgıç pompa, mala, el feneri, kancalı makara, el arabası, üçer adet ahşap merdiven, seyyar kablo, 2 adet halat, 40 litre mazot, 14 plastik ve metal kova ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak ormanlık alanda ateş yakan şahıslara kişi başı 2 bin 52 TL olmak üzere toplam 4 bin 104 TL idari yaptırım uygulandı.
Gözaltına alınan zanlılar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK