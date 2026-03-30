Karabük'te jandarmadan kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonu

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda izinsiz kazı yapan şahıslar suçüstü yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde yapılan operasyonda izinsiz kazı yapan 3 şahıs, çeşitli ekipmanlarla birlikte suçüstü yakalandı. Şahısların yanında birer adet hidrolik doğrultma seti, calaska, dizüstü bilgisayar, kulaklık, kıymetli taş ölçüm cihazı, 1 çift define arama çubuğu, 2 adet alan tarama cihazı, 4 adet bakır çubuk ile 9 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Şehir merkezinde icra edilen üç ayrı faaliyette ise 8 şahsın üzerinde, eşyalarında ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 158,6 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 1 adet içime hazır bonzai maddesi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 1 adet makas ile 63 adet boş ıslak mendil jelatini ele geçirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı