Karabük'te jandarmadan kaçak kazı ve uyuşturucu operasyonu

Karabük'te jandarma ekipleri, izinsiz kazı yapan 3 şahısı suçüstü yakaladı. Operasyon sırasında çeşitli kazı ekipmanları ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Karabük'te jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda izinsiz kazı yapan şahıslar suçüstü yakalanırken, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde yapılan operasyonda izinsiz kazı yapan 3 şahıs, çeşitli ekipmanlarla birlikte suçüstü yakalandı. Şahısların yanında birer adet hidrolik doğrultma seti, calaska, dizüstü bilgisayar, kulaklık, kıymetli taş ölçüm cihazı, 1 çift define arama çubuğu, 2 adet alan tarama cihazı, 4 adet bakır çubuk ile 9 adet muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.

Şehir merkezinde icra edilen üç ayrı faaliyette ise 8 şahsın üzerinde, eşyalarında ve ikametinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 158,6 gram sentetik kannabinoid, 1 gram metamfetamin, 1 adet içime hazır bonzai maddesi, 5 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan 1 adet makas ile 63 adet boş ıslak mendil jelatini ele geçirildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında tutuklama

Otel odasında yarı çıplak yakalanan CHP'li isimle ilgili karar
İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili NATO'dan açıklama

İran'dan Türkiye'ye atılan 4. füzeyle ilgili beklenen açıklama geldi
Fenerbahçe'den gündemi sarsan Passolig iddialarına yanıt

''Yeni anlaşma rekor tutarla imzalanmıştır'' deyip müjdeyi verdi
Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest

Savaşta bir ilk! İran'dan müttefikleri Rusya ve Çin'e tarihi rest
Apple, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki mağazalarını kapattı

Zenginlerin kaçtığı ülkeyi ABD'li teknoloji devi de terk ediyor
Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu bu çocuklar değil

Montella: 24 yıldır Dünya Kupası'na gidemememizin sorumlusu...
Fenerbahçe'den gündemi sarsan Passolig iddialarına yanıt

''Yeni anlaşma rekor tutarla imzalanmıştır'' deyip müjdeyi verdi
Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde sürücü tanıdık çıktı

Belediye başkanını tacizle suçlayan kızın ölümünde düşündüren detay
Casuslukla suçlanan İsmail Kaani uzun zaman sonra ortaya çıktı

Casuslukla suçlanan İranlı komutan uzun zaman sonra ortaya çıktı