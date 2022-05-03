Karabük'te iki trafik kazası: 7 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te iki trafik kazası: 7 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Karabük'te iki trafik kazası: 7 yaralı

Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

KARABÜK (İHA) - Karabük'te meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Karabük Öğlebeli kavşağında Necati Yılmaz idaresindeki 06 KG 543 plakalı otomobil ile karşıdan gelen Murat Emre Evgin idaresindeki 78 BD 567 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan Evgin ile diğer otomobilde bulunan yaralı yolcu Ferdane Yılmaz, sağlık ekiplerince Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te meydana gelen diğer kaza ise Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Hasan Doğan Tesisleri istikametinden, hastane istikametine seyir halinde olan sürücü A.T. sevk ve idaresindeki 06 ENH 26 plakalı aracıyla hastane kavşağına geldiği esnada aracının sağ arka yan kısımları ile Şirinevler Cami istikametinden gelip İmam-Hatip Okulu istikametine seyir halinde olan sürücü G. Y. sevk ve idaresindeki 34 BBC 04 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonucu 06 ENH 26 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi ve 34 BBC 04 plakalı araçta yolcu olarak bulunan bir kişi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. - KARABÜK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Necati Yılmaz, Tragger, Karabük, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title