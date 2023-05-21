Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

KARABÜK - Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza Karabük-Yenice karayolu Soğuksu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Erol Ünal idaresindeki 74 ABA 861 plakalı otomobil karşı istikametten gelen Esra Ustaoğlu yönetimindeki 78 ABH 680 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Erol Ünalile yolcu olarak bulunan Sevgi(31), Hasan Eymenve Egemen Ünalile Ahmet Ustağogluyaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.