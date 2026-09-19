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Karabük'te iki grup cadde ortasında sopalarla kavga etti, 1 kişi yaralandı

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Karabük'te iki grup cadde ortasında sopalarla kavga etti, 1 kişi yaralandı
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Karabük'te gece saatlerinde Ankara Caddesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi yaralanırken olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; yaralı hastaneye kaldırıldı, polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Karabük'te iki grup arasında cadde ortasında çıkan sopalı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sopalarla birbirine saldırdı. Kavgada 1 kişi yaralandı. Olay anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin kavgaya ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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