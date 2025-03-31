Karabük'te İki Ev Yangınla Yok Oldu

Karabük'te iki ev alevlere teslim oldu

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Yazıköy köyünde çıkan yangında alevlere teslim olan iki ev kullanılamaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Yazıköy köyünde meydana geldi. Zehra Vatansever'e ait evin çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın bitişikteki iki katlı eve sıçradı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında iki evde de büyük çaplı hasar oluştu.

Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.