Haberler

Karabük'te Hurda Yüklü Tır Devrlendi: 1 Yaralı

Karabük'te Hurda Yüklü Tır Devrlendi: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük-Bartın karayolu İnceçay mevkiinde hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü E.Ç. yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te hurda yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 07.50 sıralarında Karabük- Bartın karayolu İnceçay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Bartın istikametine seyreden E.Ç. idaresindeki 78 AH 848 plakalı çekici ve bağlı 78 ABM 535 plakalı hurda yüklü yarı römork, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada sürücü E.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump'tan Katar'ı vuran Netanyahu'ya çok sert uyarı

Netanyahu ülkenin başkentini vurdu, Trump sinirden köpürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! İşte ilk kez görüntülenen gelini

Fahrettin Altun'un oğlu evlendi! İşte ilk kez görüntülenen gelini
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.