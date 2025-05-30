Karabük'te Heyelan Nedeniyle Köy Yolu Kapandı
Karabük'te meydana gelen heyelan sonrası Şenler köyü yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Ulaşım, alternatif güzergah üzerinden sağlanıyor.
Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı
KARABÜK - Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı.
Merkez ilçeye bağlı Şenler köyünün yolunun Salmanlar köyü yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan ulaşım ise Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi güzergahı üzerinden sağlanıyor.
İl Özel İdaresi ekipleri ise yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa