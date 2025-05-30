Karabük'te Heyelan Nedeniyle Köy Yolu Kapandı

Karabük'te Heyelan Nedeniyle Köy Yolu Kapandı
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Karabük'te meydana gelen heyelan sonrası Şenler köyü yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Ulaşım, alternatif güzergah üzerinden sağlanıyor.

Karabük'te heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen heyelan nedeniyle bir köy yolu ulaşıma kapandı.

Merkez ilçeye bağlı Şenler köyünün yolunun Salmanlar köyü yol ayrımında heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kapanan ulaşım ise Pirinçlik-Sipahiler köyü Belen Mahallesi güzergahı üzerinden sağlanıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri ise yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN ERDEM - 3.Sayfa
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