Karabük'te Hemzemin Geçitte Tren-Tır Çarpışması: Maddi Hasar
Karabük'te KARDEMİR girişindeki hemzemin geçitte, lokomotif ile tırın çarpışması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Olayda, Erkan A. idaresindeki lokomotif, E.Y. yönetimindeki tıra çarptı; araçlarda hasar oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'te hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra lokomotifin çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi.
Kaza, KARDEMİR girişindeki hemzemin geçitte meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Erkan A. idaresindeki DE 33 053 numaralı lokomotif, hemzemin geçitten geçmeye çalışan E.Y. yönetimindeki 41 AOZ 501 plakalı tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçlarda maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı