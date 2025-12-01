Karabük'te hafif ticari araç otomobille çarpıştı: 6 yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük-Eflani kara yolu, Afşar köyü mevkiinde meydana geldi. Emre Bozkurt (43) idaresindeki 74 BG 958 plakalı araç, Karabük istikametinden Eflani yönüne seyir halindeyken Afşar köyü yol ayrımında kontrolsüz dönüş yapan Kadir Gözlemeci'nin (43) kullandığı 78 SP 528 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte 78 SP 528 plakalı araçta yolcu olarak bulunan; Emine (51), İlknur (18), Sude Nur (16) ve Binnur Gözlemeci (14) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipler tarafından çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK