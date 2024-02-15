Karabük'te Hafif Ticari Araç Kazası: Azize ve Dursun Kırış Toprağa Verildi
Karabük-Yenice kara yolu Şahinkaya mevkiinde meydana gelen kazada hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu Azize ve Dursun Kırış hayatını kaybetti. Ölenler için Gökbel Köyü ve Esenköy Köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Karabük'te hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu hayatını kaybeden Azize ve Dursun Kırış toprağa verildi.
Karabük-Yenice kara yolu Şahinkaya mevkiinde meydana gelen kazada Murat Kazancı (43) idaresindeki 34 SB 513 plakalı Peugeot marka hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu Azize Kırış (60) ve Dursun Kırış(50) hayatını kaybetti.
Kazada ölenler için Yenice ilçesine bağlı Gökbel Köyü ve Esenköy Köyünde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazlarının ardından Dursun Kırış Gökbel Köyünde, Azize Kırış, Esenköy Köyünde toprağa verildi. - KARABÜK