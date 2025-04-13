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Karabük'te Günlük Kiralık Dairede Yangın Çıktı

Karabük'te Günlük Kiralık Dairede Yangın Çıktı
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Karabük'te bir apartmanın çatı katındaki günlük kiralık dairede sigara izmaritinin neden olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi.

Karabük'te 5 katlı bir apartmanın çatı katındaki günlük kiralık dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 1009. Cadde üzerindeki Ramazan T.'ye ait günlük kiralık evde küllükte unutulan sönmemiş sigara izmaritinin koltuk üzerine düşmesi sonucu yangın meydana geldi. Alevlerin yükselmesi üzerine çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Aynı evde 2024 yılı Haziran ayında da yangın çıktığı öğrenildi. - KARABÜK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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