Karabük'te bir genç, 4 kişi tarafından acımasızca böyle darbedildi

Karabük'te bir genç, 4 kişi tarafından darbedildi. Durumu fark eden bir vatandaş da saldırganların hedefi oldu. Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

5 KİŞİ BİRDEN ÖLDÜRESİYE SALDIRDI

Olay, gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Araçla bölgeye gelen 5 kişilik grup, henüz bilinmeyen bir nedenle genç bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle grup, genci tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Şiddet, gencin yere düşmesinin ardından da devam etti.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Saldırganlardan biri elindeki sopayla yerdeki gence defalarca vurdu. Durumu fark eden bir vatandaş, araya girerek saldırıyı engellemeye çalıştı. Ancak bu kişi de öfkeli grubun hedefi olup darbedildi. O sırada çevreden, "Yazık değil mi bu çocuğa, ne bakıyorsunuz, arasanıza polisleri" şeklinde tepkiler yükselmesine rağmen grup saldırıyı sürdürdü.

Saldırganlar bir süre sonra araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.