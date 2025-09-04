Karabük'te Feci Kaza: 3 Ölü, 5 Yaralı

Karabük'ün Eflani ilçesinde 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza sonrası çift yönlü trafiğe kapatılan karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Alev topuna dönen otomobillerden geriye demir yığınları kaldı.

Kaza, Eflani-Daday karayolu Kababayır Geçidi mevkiinde meydana geldi. Mustafa O. (43) idaresindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil, karşı istikametten gelen Yaşar Yarış idaresindeki 19 DU 827 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev alırken kazada sürücü Mustafa O., Yusuf O. (15), Ömer Faruk O. (10), Nezahat O. (39), Halil Y. (18) yaralanırken, Yaşar Yarış, Zeynep Yarış (16) ve Zeynep Yarış (64) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye, AFAD ve çok sayıda ambulans sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından araçta sıkışan cenazeler çıkartıldı.

Alev alan araçlardan geriye demir yığınları kalırken, yaklaşık 3 saat trafiğe kapanan karayolu, araçların kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK