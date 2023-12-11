Karabük'te elektrik trafosunda yangın çıktı

Karabük'te Bayır Mahalle Gazipaşa Caddesinde bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından fark edilen yangın, itfaiye ekiplerine bildirildi ve kısa sürede söndürüldü.

Karabük'te elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın tedirgin etti.

Olay Bayır Mahalle Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. Elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevi fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Tedirginlik oluşturan yangın bir süre sonra kendiliğinden söndü. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. - KARABÜK