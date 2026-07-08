Elektrik direğindeki yatak örtüsünü alıp gitti

Karabük'te kuruması için elektrik direğine asılan yatak örtüsü, yoldan geçen bir kadın tarafından alınırken, olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi.

E.C., yeni aldığı yatak örtüsünü yıkadıktan sonra kuruması için sokaktaki elektrik direğine astı. Bir süre sonra örtüyü almak için dışarı çıkan E.C., yatak örtüsünün yerinde olmadığını fark etti.

İlk etapta örtünün rüzgar nedeniyle uçmuş olabileceğini düşünen E.C., komşusuna ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerde, sokaktan geçen siyah kıyafetli bir kadının direkte asılı turuncu renkli yatak örtüsünü fark ettiği, çevreyi kontrol ettikten sonra örtüyü alıp katlayarak olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen E.C., yeni aldığı yatak örtüsünün çalınmasına tepki göstererek, örtüyü alan kişinin geri getirmesini istedi.

Hırsızlık anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı