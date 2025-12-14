Haberler

Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Karabük'ün Kahyalar köyünde elektrik direğine çıkan 53 yaşındaki işçi, izolatör değişimi sırasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet G., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, merkeze bağlı Kahyalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izolatör değişimi yapmak için elektrik direğine çıkan Ahmet G. (53), çalışma esnasında elektrik akımına kapıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Ahmet G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
