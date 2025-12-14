Karabük'te elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Karabük'te elektrik direğine çıktığı sırada akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi.

Olay, merkeze bağlı Kahyalar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, izolatör değişimi yapmak için elektrik direğine çıkan Ahmet G. (53), çalışma esnasında elektrik akımına kapıldı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Ahmet G., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK