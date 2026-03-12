'Dur' ihtarına uymayan motosikletli böyle kaçtı

Karabük'te 'dur' ihtarına uymayarak trafik polislerinden kaçan motosikletli, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Beşbinevler 75. Yıl Mahallesi 114. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik polislerinin 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı. Bunun üzerine ekipler motosikletliyi yakalamak için harekete geçti. Yaşanan kovalamaca sırasında motosiklet sürücüsü ve polis ekipleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde motosikletlinin sokak arasında hızla ilerlediği ve polis ekiplerinin peşinden gittiği anlar yer aldı. İzini kaybettiren motosikletlinin tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı